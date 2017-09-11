المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز تقدم خدماتها لـ 2.809 حاج

واس_فجر

بلغ عدد الحجاج المراجعين للمراكز الطبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي (2.809 ) حجاج ، في حين بلغ عدد حالات الإنعاش القلبي الرئوي ( 4 ) حالات، أما عدد حالات الملاحظة فبلغت ( 240 ) حالة، فيما حول ( 54 ) حاجا لمجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الملك فهد العام بجدة .

وأوضح مدير مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة الدكتور أيمن سمان، أن من أهم الأولويات توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية للحجاج العائدين بعد أن أتموا مناسك حجهم، مشيراً إلى ن مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز بدأ فعلياً في تنفيذ المرحلة الثانية من مغادرة الحجاج وتوافدهم على المنفذ منذ منتصف شهر ذو الحجة ، مبيناً أن عدد الحجاج المغادرين من مطار الملك عبد العزيز حتى أمس بلغ (534.422 ) حاجا .

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