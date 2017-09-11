لجنة الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تجتمع بالسفير الايطالي

متابعات_فجر

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإيطالية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن حمود الحربي في مقر المجلس بالرياض اليوم اجتماعاً بسفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري .

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا، واستعراض لعلاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات.

كما تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الايطالي ، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين وتبادل الزيارات بينهما بما يسهم في دعم أوجه التعاون والعمل في شتى المجالات لما فيه خدمة مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

تجدر الإشارة إلى أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية في مجلس الشورى، تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي .