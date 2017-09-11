ريفاس يعود عبر بوابة الهلال

منصور الشمري – فجر – الرياض

أعلن نادي الهلال التوقيع مع مهاجم نادي الشارقة الاماراتي الفنزويلي جيلمن ريفاس ليمثل نادي الهلال السعودي لمدة عامين مع افضلية التجديد لعام ثالث علمآ سيرتدي ريفاس الرقم ” 99 ” مع الفريق الهلالي

ولقد اكملت إدارة نادي الهلال تسجيل اللاعب اليوم الثلاثاء في كشوفات الفريق في أخر يوم من فترة التسجيل اللاعبين .

يذكر أن ريفاس كان قد مثل نادي الاتحاد لموسم واحد بعد ان قدم اليه في صيف عام 2015 مقدماً مستوى واداء رائع مع العميد تمكن خلاله من تسجيل 19 هدفاً وصناعة 6 في 25 لقاء خاضها