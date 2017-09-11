قسم العظام في مدينة الملك سعود الطبية : الحقائب الثقيلة لا يتحملها الهيكل العظمي للطفل

متابعات_فجر

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في قسم العظام أهمية اختيار الحقائب المدرسية المناسبة للطلاب والطالبات ، التي ينبغي ألا يزيد وزنها عن 15% من وزن الطفل .

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية بمناسبة اقتراب بدء العام الدراسي، وإيماناً منها بأهمية التوعية المستمرة ، أن الهيكل العظمي للطفل لا يتحمل الأوزان الثقيلة،لاسيما عند المشي بها لمسافات طويلة، مشيرة إلى أن ثقل الشنطة المدرسية يؤدي إلى آلام في الظهر والأكتاف والصدر، ويسبب انحناءات للظهر والرأس مع مرور الوقت.

وشددت المدينة على ضرورة تجنب تلك المخاطر من خلال توزيع وزن الحقيبة بشكل مناسب، بالإضافة إلى تقليل أكبر قدر ممكن من محتويات الحقيبة فيما يتعلق بالمحتويات غير المهمة باليوم الدراسي .

وشددت المدينة على أهمية الفحص المبكر والدوري للأطفال فيما يتعلق بمشاكل الهيكل العظمي للطفل ، لتجنب المضاعفات مع الوقت.