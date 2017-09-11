غرفة أبها تحتفي غداً بمرور 37 عاماً على إنشائها واختيار أبها عاصمة للسياحة العربية 2017

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تحتفي الغرفة التجارية الصناعية بأبها غداً بمناسبة اختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية 2017, ومرور 37 عاماً على إنشاء الغرفة, وذلك في فندق قصر أبها برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير وبحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة أبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أن الاحتفال يهدف إلى تكريم كافة الذين عملوا لرفعة شأن المنطقة ودعم حركتها التجارية والصناعية والسياحية, وتوثيق التاريخ التجاري والصناعي للمنطقة، وإثبات الدور الذي لعبه رجال الأعمال الوطنيون في دفع مسيرة الإنماء بعسير, تخليداً لرحلة الإنجازات التي شهدتها تلك الفترة، والنجاحات التي تحققت خلالها، والتي انعكس أثرها على مسيرة المنطقة، حيث أسهمت في تطوير البيئة التجارية وتنامي الحركة الصناعية، وتشجيع تحول المجتمع إلى مجتمع عصري، بسبب ما وفرته من أدوات أدّت لمساعدة رجال الأعمال على تطوير مؤسساتهم، وما أقامته من معارض ومؤتمرات وما نظمته من فعاليات أخرى، كان لها أثر كبير فيما شهدته المنطقة من رحلة تنمية مستمرة، وضعتها في مصاف المناطق الأكثر والأسرع نمواً على مستوى المملكة.