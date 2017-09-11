وزير الشؤون البلدية والقروية يصدر تعميماً حول ترخيص بناء الفلل السكنية

متابعات_فجر

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ, تعميماً للأمانات التابعة للوزارة بخصوص “الدليل الاجرائي الموحد” و”الوثيقة التقنية لتطبيق الإجراءات الجديدة لتراخيص بناء الفلل السكنية” التي جرى إعدادها من قبل فريق عمل مشترك من وكالة الوزارة للشؤون الفنية ومركز المعلومات البلدية وبعض الأمانات، وذلك لتحقيق الهدف الثاني “تسهيل الحصول على ترخيص بناء فيلا سكنية ضمن مخطط معتمد لا يتجاوز عشرة أيام عمل كحد أقصى” أحد أهداف مبادرة الأتمته وتسهيل الاجراءات, إذ يتم تنفيذه من خلال برنامج مستهدفات عام 2017م.

ويأتي ذلك في إطار تبني المرحلة الأولى لخطة التحول البلدي 2020م التي اشتملت على تطبيق إجراءات تراخيص البناء الجديدة وتوحيدها ضمن البرنامج التنفيذي لمستهدفات عام 2017م.

وأشارت الوزارة إلى أن نموذج خطوات إصدار تراخيص البناء يشمل تطبيقه على جميع المباني في أمانة منطقة الرياض فقط، فيما يتم تطبيق النموذج على الفلل السكنية ضمن المخططات المعتمدة في الأمانات الأخرى كافة .

ويهدف الدليل الاجرائي الموحد إلى تحديد الحد الأدنى المطلوب لاستيفاء المتطلبات والاشتراطات البلدية والفنية للترخيص لبناء الفلل السكنية ضمن المخططات المعتمدة .

وشمل الدليل الاجرائي الموحد على نموذج تدقيق اشتراطات الفلل السكنية (فيلا سكنية منفصلة، فلتين متجاورتين، فلتين متلاصقتين )، ونموذج بيانات مشروعات الفلل السكنية، بالإضافة إلى اشتراطات تصميمية عامة، ونموذج تقرير مساحي لغرض بناء الفيلا السكنية، ونموذج اقرار مالك العقار، ونموذج إقرار المكتب الهندسي المصمم للمشروع، بالإضافة إلى نموذج تدقيق المهندس بإدارة رخص البناء في الأمانة أو البلدية المختصة، والرسومات التوضيحية لنظام بناء الفلل السكنية .

واشتملت “الوثيقة التقنية لتطبيق الإجراءات الجديدة لتراخيص بناء الفلل السكنية” على خدمات الويب للربط بين نظام بلدي ونظام الأمانة لاستكمال مسار العمل الخاص بإصدار الرخصة والإشعارات .