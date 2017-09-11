القوات الجوية الملكية السعودية : تبدأ مناورات فيصل ١١ مع سلاح الجو المصري في مصر

متابعات-فجر:

تستعد القوات الجوية الملكية السعودية لبدء تنفيذ مناورات (فيصل١١) بطائرات من طراز عالي مع سلاح الجو المصري والتي سوف تنطلق بجمهورية مصر العربية نهاية الأسبوع المقبل تأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة السعودية لتدريب كافة قطاعاتها العسكرية .

وتأتي هذه المناورات ضمن الخطة السنوية التدريبية حيث تهدف إلى دعم أواصر التعاون والعلاقات بين القوات الجوية الملكية السعودية وسلاح الجو المصري ، وصقل وتأهيل الأطقم الجوية من طياريين وفنيين واكتساب الخبرات الفنية وتطوير المهارات القتالية من خلال تنفيذ العمليات المشتركة مع القوات المصرية الشقيقة وكذلك التدريب على تنفيذ العمليات الجوية في بيئة مغايرة ، كما تأتي هذه المناورات لإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا الجوية.

الجدير بالذكر ان مناورات (فيصل ٢٠١٧) تعد النسخة الحادية عشرة التي تنفذ بين القوات الجوية للبلدين الشقيقين حيث بدأ أول تمرين عام 1421هـ.