بيريز يعلن عن الخليفة المحتمل للنجم رونالدو

متابعات-فجر:

حدد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، الخليفة المحتمل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار”، نقلًا عن تقارير إسبانية، أن بيريز يرى الأرجنتيني باولو ديبالا، قناص يوفنتوس الإيطالي، الوريث الشرعي لكريستيانو رونالدو.

وبرزت موهبة ديبالا، منذ انضمامه إلى صفوف يوفنتوس، قادمًا من باليرمو عام 2015، مقابل 32 مليون يورو.

وربطت تقارير صحفية، المهاجم الأرجنتيني بالرحيل إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لتعويض رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وكان وكيل الأعمال الإيطالي الشهير، مينو رايولا، قد توقع رحيل ديبالا بقوله: “أراه جيدا للغاية في ريال مدريد أو مانشستر يونايتد أو السيتي”.

ويتصدر باولو ديبالا، قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 5 أهداف، بالتقاسم مع مواطنه ماورو إيكاردي، بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة.