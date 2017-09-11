القوات العراقية :مقتل 65 شخصاً من تنظيم داعش الإرهابي

متابعات-فجر:

لقي ما لا يقل عن 65 جهاديا من عناصر تنظيم داعش مصرعهم في عدة عمليات عسكرية خلال اليومين الأخيرين بواسطة القوات العراقية في قضاء تلعفر شمالي العراق، حسبما أفاد مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء.

وفي تصريحات لـ(إفي)، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول “إن قوات الفرقة الخامسة عشر، إحدى تشكيلات الجيش العراقي، نفذت هذه العمليات خلال اليومين الأخيرين بدعم الطيران الحكومي”.

ومن بين القتلى، يوجد 15 انتحارياً كانوا يرتدون أحزمة ناسفة حول أجسادهم.

وأوضح المتحدث أن هذه العمليات استهدفت مقاتلي داعش الذين فروا من قرية قصبة الراعي، التي تقع غرب ناحية العياضية، على بعد نحو 15 كلم شمال تلعفر.

يذكر أن القوات العراقية ومليشيات “الحشد الشعبي” الموالية للحكومة قد تمكنت من طرد داعش من تلعفر بعد عملية هجومية سريعة لكن لا تزال هناك جيوب تابعة للمتطرفين في المنطقة.

ويواصل داعش السيطرة على بعض المناطق في شمال العراق وعلى الحدود مع سوريا بعدما فقد خلال الشهرين الماضيين أراض كان تخضع لها في محافظات نينوى والموصل وتلعفر.