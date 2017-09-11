بدء اختبارات نظام التسريع بتعليم الطائف

متابعات_فجر

ضمن خطة الإدارة العامة للتعليم أدى 9 طلاب وطالبات من إدارة التعليم بمحافظة الطائف اختبارات نظام التسريع، وذلك بهدف رعاية الموهوبين والموهوبات .

وأجريت الاختبارات وسط متابعة من المدير العام للتعليم بالمحافظة المكلف محمد بن عامر النفيعي ومساعديه للشؤون التعليمية للبنين والبنات.

ويستهدف الاختبار طلبة الصف الرابع الابتدائي لتسريعهم إلى الصف السادس الابتدائي وطلبة الصف الأول متوسط لتسريعهم إلى الصف الثالث متوسط ممن انطبقت عليهم ضوابط التسريع وتم اجتياز جميع المهارات المقررة في المواد الدراسية.

وقدم المدير العام ومساعديه للشؤون التعليمية الشكر والتقدير للقائمين على هذا النظام الذي يخدم الميدان التربوي ويدعم الطلاب والطالبات ويرعى تفوقهم ويسهم في تحقيق ما تتطلع إليه بلادنا.

هذا ويأتي نظام التسريع في إطار سعي وزارة التعليم بدعم وافر لمستجدات العملية التعليمية ومتابعة كل جديد يطور التعليم ويرتقي بعقول الطلبة ليصل بهم إلى المستوى المنشود.

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