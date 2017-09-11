أمانة القصيم تزيل 26 مبسطاً مخالفاً بحديقة الإسكان

متابعات_فجر

أزالت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالرقابة الميدانية بالإدارة العامة للأسواق والنفع العام 26 مبسطاً مخالفاً بحديقة الإسكان بمدينة بريدة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة العمليات والطوارئ.

وأوضح مدير عام الأسواق والنفع العام بأمانة المنطقة وليد العماري أنه تم رفع جميع محتويات المباسط المخالفة بحديقة الإسكان ، مشيراً إلى أن أعمال الرقابة الميدانية مستمرة لضبط أعمال البيع المتجول في المواقع وفق اللائحة المعتمدة بذلك والحد من تواجد مباسط دائمة وتطبيق معايير السلامة العامة والتراخيص من البلدية.