صدور تحذير من إعصار في ساوث كارولينا فيما تتحرك العاصفة إرما شمالاً

متابعات_فجر

أصدر مسؤولون تحذيرًا من إعصار على أجزاء من ولاية ساوث كارولينا الأمريكية مساء الاثنين، فيما يتحرك الإعصار إرما، الذي أصبح عاصفة استوائية، أكثر صوب الشمال.

وصدر التحذير لمقاطعتين في الجزء الجنوبي الغربي من الولاية، وفقًا لـ”تغريدة” من دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في كولومبيا بولاية ساوث كارولينا.

وبعد أن ضرب فلوريدا كإعصار، تتحرك العاصفة الاستوائية إرما حاليًا شمال الشمال الغربي باتجاه وادي تينيسي.

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