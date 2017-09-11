المنظمة الدولية للهجرة تعلن عن حاجتها لمبلغ 26 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الفورية للروهينجا

متابعات_فجر

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن حاجتها إلى مبلغ 26.1 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الفورية لنحو 313 ألف لاجئ غير موثق وصلوا حديثًا من ميانمار إلى سبعة مواقع في منطقة كوكس بازار ببنغلاديش.

وبحسب رئيس بعثة المنظمة في بنغلاديش سارات داش، فإن عدد الوافدين وسرعة وصولهم، التي بلغت 20 ألف شخص يوميًا في المتوسط، يشكلان تحديًصا كبيرًا. ولذا ستسمح آلية تمويل الطوارئ في حالات الهجرة بإحضار الخبرة الفنية والإمدادات الضرورية لإنقاذ الأرواح على الفور، والتخطيط للمستقبل. وبينما أشارت المنظمة إلى أن معظم الأشخاص الذين يعبرون الحدود إلى بنغلاديش هم من النساء والأطفال والمسنين، وكثيرًا منهم معرضون للخطر ويفتقرون إلى القدرة على العناية بأنفسهم.

وأكدت داش أن هناك دلائل واضحة على أن المزيد من الناس سيعبرون الحدود قبل أن يستقر الوضع.