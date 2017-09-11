الوكالة الدولية للطاقة الذرية: قلق بالغ إزاء احتمال استئناف عمل مفاعل نووي في كوريا الشمالية

متابعات_فجر

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، قيادة كوريا الشمالية إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال أمانو، إن هناك مؤشرات في محطة يونغبيون التجريبية للطاقة النووية، تفيد بتشغيل المفاعل? مضيفًا أمام مجلس أمناء الوكالة، الاثنين، أن استمرار وتطوير البرنامج النووي لكوريا الشمالية يثير القلق البالغ.

وأشار أمانو إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل متابعة التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الكوري الشمالي عن كثب.

وذكر، أن الأمم المتحدة تعزز جهودها لمراقبة التطورات ذات الصلة بالأنشطة النووية في كوريا الشمالية والتحقق منها، بما في ذلك من خلال ضمان توفر الأجهزة وتكنولوجيات التحقق الملائمة. وبالنسبة لتطبيق اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في سوريا، أفاد أمانو، بأن تقييم الوكالة مازال يرجح أن المبنى الذي دمر في دير الزور في عام 2007، ضم مفاعلاً نوويًا كان يتعين أن تعلن سوريا وجوده وفق الاتفاق، مجددًا دعوته للنظام السوري بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالقضايا العالقة المرتبطة بموقع دير الزور وغيره من المواقع.