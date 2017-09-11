الأرصاد:سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 4مناطق

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً على طول القطاع الغربي للمملكة مع فرصه لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ( جازان ،عسير ،الباحة ومكة المكرمة) في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (القصيم ،حائل ،الجوف ،المدينة المنورة ، الشرقية ، نجران).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 – 42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.