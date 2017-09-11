أضرار وفوائد “الشاي الأخضر” على الصحة

متابعات – فجر :

مشروب ذو طعم رائع ورائحة عطرية قوية ومذاق مميز. له العديد من الفوائد الصحية وهو من المشروبات التي تستخدم لعلاج الكثير من الأمراض المزمنة. حيث أن الشاي الأخضر يعمل على حماية الجسم من خطرالإصابة بالأمراض السرطانية ويحافظ على والأوعية الدموية. إضافة إلى أنه يساهم في تعزيز صحة الجهاز العصبي والحد من التوتر والإكتئاب ويخفف أغراض الضغوط النفسية. كما أن الشاي الأخضر يحسن الحالة المزاجية وهو مشروب قوي وفعال في حرق الدهون المتراكمة في الجسم. لكن مع كثرة فوائد الشاي الاخضر الصحية إلا أن له بعض الأثار السلبية وقد يلحق الضرر بأعضاء الجسم. حيث يحتوي الشاي الأخضرعلى نسبة من تعتبر ضارة إذا تم الإفراط في تناوله أكثر من مرتين في اليوم.ربما لا نعلم كلنا، وخاصة من منا يتبعن حمية غذائية، أن الشاي الأخضر له أضرار صحية على الجسم. لذلك سنوضح لكِ عزيزتي أبرز الأضرار والمخاطر الصحية التي يحذر منها الدكتور عبد الرحمن.1- الشاي الأخضر يسبب هشاشة العظام وفقر الدممن أبرز الأضرار الصحية الناجمة عن تناول مشروب الشاي الأخضر بإستمرار هو إصابة الجسم بهشاشة العظام وضعف المفاصل والعضلات. يحدث هذا بسبب أن الشاي الأخضر يقوم بإمتصاص نسبة الكالسيوم الموجودة في الجسم وإفرازه في البول فتُصاب العظام بالهشاشة والضعف. لذلك يُنصح بتناول كوب واحد فقط في اليوم لمن يعاني من مشكلة . كما يتسبب الشاي الأخضر في إصابة الجسم بالأنيميا الحادة وفقر الدم الشديد وهذا لأنه يقوم بمنع الجسم من امتصاص نسبة الحديد مما يتسبب في فقدان الجسم للحديد ويبدأ الجسم يشعر بالهزال والضعف وعدم القدرة على الحركة والنشاط.2- الشاي الأخضر يضر المرأة الحاملمن الأفضل أن تبتعد المرأة الحامل تمامًا عن تناول مشروب الشاي الأخضر خلال فترة حملها. حيثُ يعمل على زيادة خطر الإجهاض. كما يجب تجنبه أثناء فترة الرضاعة لأنه يخفض من إنتاج حليب الرضاعة في الثدي مما يؤثر بشكل سلبي على الطفل الرضيع وعلى المرأة المرضعة. أما من ترغب أو تخطط لحدوث الحمل فعليها أن تبتعد عن تناول الشاي الأخضر لأنه يقلل من فرص حدوث الحمل. حيث أن الشاي الأخضرله تأثيره السلبي على الأعضاء التناسلية الأنثوية عند المرأة. يعمل الشاي الأخضر على تقليل نشاط قناتي فالوب التي تقوم بنقل البويضات من المبيض إلى الرحم وهذا بسبب نسبة الكافيين العالية التي تتخلل جذور الشاي الأخضر.3- الشاي الأخضر يؤثر على الكبد والبنكرياسمن الآثار الجانبية الشائعة لمشروب الشاي الأخضر إلحاق الضرر بخلايا الكبد وأكسدة خلايا البنكرياس وذلك بسبب احتواء الشاي الأخضر على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة. يسبب الإكثار من تناول أعشاب الشاي الأخضر زيادة نسبة التي يتأثر بها عمليات التمثيل الغذائي مما يمنع الجسم من هضم الغذاء وبالتالي لا يتم تحويله إلى طاقة. هذا يسبب اليرقان والتهابات الكبد وفشله. كما يؤثر الشاي الأخضر على الخلايا الموجودة في البنكرياس والمسؤولة عن إنتاج هرمونات الأنسولين ومن ثم يسبب داء السكري.4- الشاي الأخضر يزيد من حالات التوتر والقلقالشاي الأخضر قد يساهم في زيادة الشعور بالقلق والتوتر وخاصة اذا كنتِ تعانين من التوتر الزائد فهو يؤدي إلى ارتفاع الهرمونات المسؤولة عن تنشيط التوتر والاضطرابات العصبية. كما أنه يسبب صداع وغثيان وأرق واضطرابات في النوم. كما يسبب الإفراط في تناول مشروب الشاي الأخضر في ارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط العين. لذا يُنصح بعدم تناول الشاي الاخضر للمرأة التي تتعاطى أدوية كثيرة السكر والضغط والقلب وقطرات العين المخفضة للضغط. ذلك لأن الشاي الأخضر يتفاعل مع هذا الأدوية ومن الممكن أن يسبب نزيف معوي وتقرحلت شديدة للمعدة.محاذير تناول الشاي الأخضرهناك عدة مخاطر عليك أن تتجنبيها عند استخدام الشاي الأخضر وهي:1-عدم تناول الشاي الأخضر على الريقتناول الشاي الأخضر على الريق مباشرة حتى لا يسبب التهابات وتقرحات للمعدة. بالإضافة إلى أنه يسبب الإمساك وعسر الهضم الحاد والغثيان والرعشات وشرود الذهن.2- الابتعاد عن تناول الشاي الأخضر بعد الأكلتناول الشاي الأخضر بعد الأكل مباشرة وذلك منعًا لحدوث الإمساك وصعوبة الهضم ولكن يفضل أن يتم تناوله بعد الأكل بساعة وكوب واحد فقط.3- غلي الشاي الأخضر بشكل زائدلا يجب أن يتم غلي الشاي الأخضر بشكل زائد عن الحد فإذا تم تحويل الشاي من لونه الأخضر إلى اللون البني الغامق فقد يشمل خطرًا كبيرًاعلى القلب وعلى الجهاز الهضمي لذلك يفضل نقع الشاي الأخضر في ماء دافئ ثم يتم تناوله.