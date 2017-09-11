وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار ” إرما”

متابعات – فجر :

قالت سلطات الدفاع المدني في كوبا إن ما لايقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم بسبب إعصار إرما، وتتراوح أعمار الضحايا بين 27 و 89 عاما، وتم تسجيل سبع حالات وفاة من بين العشر حالات في العاصمة هافانا.

يذكر أن العاصفة ضربت كوبا أمس الأول السبت مصحوبة برياح بلغت سرعتها حوالي 200 كيلومتر في الساعة وأوقعت أضرارا شديدة للغاية في هافانا، وجرى إجلاء زهاء 10 آلاف شخص في هافانا وحدها إلى أماكن آمنة .

ولقى الضحايا في أجزاء أخرى من البلاد حتفهم إثر انهيار مساكنهم؛ وقالت هيئة الدفاع المدني إن هؤلاء الأفراد لم ينفذوا أوامر السلطات بإجلائهم إلى ملاجئ الطوارئ.