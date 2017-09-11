وفاة وإصابة 7 أشخاص إثر حادث سير مروع على طريق خيبر الجنوب

متابعات – فجر :

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون في حادث سير على طريق خيبر الجنوب، باتجاه رغوة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر في عسير، محمد بن حسن الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغًا، مساء أمس الاثنين، عن حادث سير نجم عنه 5 إصابات ووفاتين.

وأشار إلى أن العمليات تلقت بلاغًا عن حادث تصادم على طريق خَيْبَر الجنوب باتجاه رغوة، حيث باشر الحادث 4 فرق إسعافية بعد 3 دقائق من وقت البلاغ، ونقلت 4 إصابات إلى مستشفى المضة عن طريق الفرق الإسعافية.

وقدم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير، محمد بن عبدالله بن مزهر، تعازيه لذوي المتوفيين، داعيًا الله للمصابين بالشفاء العاجل.

وجدد دعوته لجميع الإخوة قائدي المركبات بالتقيد بالسرعة النظامية والالتزام بتعليمات المرور؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة من معهم.