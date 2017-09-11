رئاسة أمن الدولة: إحباط مخطط لتنظيم “داعش” يستهدف وزارة الدفاع

متابعات – فجر :

أعلن مصدر مسؤول بأن رئاسة أمن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية.

وقد تم بفضل الله تحييد خطرهم والقبض عليهم بشكل متزامن ، وهم سعوديون وأجانب ، ويجري التحقيق معهم للوقوف على كامل الحقائق عن أنشطتهم والمرتبطين معهم في ذلك ، وسوف يعلن ما يستجد بهذا الصدد في حينه.

كما أعلن المصدر اليوم إحباط مخطط لتنظيم داعش الإرهابي، كان يستهدف وزارة الدفاع السعودية.

وعن المخطط الارهابي لتنظيم داعش والذي نجحت قوات الامن في إحباطه اوضح المصدر بان ‏المخطط كان يستهدف مقرين لوزارة الدفاع في الرياض بأحزمة ناسفة ⁧‫، مبينا انه تم القبض على انتحاريين قبل تنفيذهما للمخطط.

واشار الى ان ‬ المقبوض عليهما على خلفية التخطيط لمهاجمة وزارة الدفاع من الجنسية اليمنية ⁧‫، فيما تم القبض على اثنين من السعوديين والتحقيق في علاقتهما بمخطط مهاجمة وزارة الدفاع.

ووفقا للبيان ‏تم ضبط حزامين ناسفين و 9 قنابل يدوية و أسلحة نارية وبيضاء مع المقبوض عليهم ⁧واكتشاف استراحة في حي الرمال بالرياض استخدمها الانتحاريان كوكر للتدريب .