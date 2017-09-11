“آل الشيخ” يدعم الهلال بـ30 ألف ريال كل لاعب

متابعات – فجر

قدم المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ 30 ألف ريال لكل لاعب وقال: “هذا النهج للهيئة العامة للرياضة سيكون تجاه كل من يمثل الوطن ويسهم في تحقيق الإنجاز في الألعاب والمشاركات كافة”.

وقدم التهاني للنادي الأزرق بمناسبة تأهله لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، مشيدا بالأداء والمستوى الفني الذي قدمه الفريق في مباراته أمام العين الإماراتي، متمنيا التوفيق للأهلي أمام بيروزي الإيراني، ومعربا عن ثقته الكبيرة في مواصلة الهلال والأهلي لمشوارهما نحو اللقب القاري للأندية الآسيوية، داعيا الرياضيين ووسائل الاعلام ومنسوبيها والجماهير الرياضية بانتمائاتهم لنبذ التعصب والوقوف مع الوطن ودعم كل من يمثله ويسعى لتحقيق الإنجاز والتميز.

متمنيا المزيد من الانتصارات في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما.