دياز: أتمنى مقابلة الاهلي

منصور الشمري – فجر – الرياض

أكد مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز أحقية فريقه بتحقيق التأهل والفوز امام العين مساء اليوم مُبدياً سعادته بالانتصار وتأهل الفريق الى دور نصف نهائي دوري ابطال اسيا وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة :

كنت واثق من انتصار لاعبيني رغم النقص الحادث

وأشكر جمهورنا على تلبية الدعوة والإصرار كان كبير لتجاوز هذه المباراة و الفريق الذي واجهناه اليوم لم يكن عادي الفريق كان صعب ويلعب بضغط عالي طلبت من لاعبيني عدم التسرع ولكن منذ في الموسم الماضي الهلال يملك روح الفريق التي تعوض اي نقص قد يحدث

وعن من يتمنى ملاقاته في النصف النهائي ‏قال دياز :

‏أتمنى يكون المتأهل معنا نادي الأهلي بحكم انه فريق سعودي وبهذا نضمن على الأقل وصول نادي سعودي الى النهائي القاري

وأما عن نجم المباراة ادواردو :

‏عن حصولي جائزة افضل لاعب في المباراة هذي هدية للهلال ولاعبينه الكل اجتهد لهذا الانتصار الكبير والتأهل

‏نحن نعمل على ان تتقدم في البطولة الاسيوية ‏خاصة بإن

‏البطولة الوحيدة التي لم أحققها مع الهلال هي دوري أبطال آسيا لذلك املك رغبة كبيرة لحمل هذه الكأس .