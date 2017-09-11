الهلال ” يفقأ ” العين بالثلاثه

منصور الشمري – فجر- الرياض

تصوير عبدالعزيز غاصب

تمكن الهلال من اكتساح ضيفه العين الإماراتي بثلاثية نظيفة ضمن مباراة إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، ليعبر إلى نصف النهائي بعد أن انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي في مدينة العين الإماراتية

تقدم الهلال عند الدقيقة 42 عبر المهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول ليعود إدواردو ويسجل هاتريك عند الدقيقة 74

وسينتظر الهلال الفائز من مباراة الأهلي وبيروزي الإيراني ليتعرف على هوية الفريق الذي سيواجهه في المربع الذهبي