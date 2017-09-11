الخدمة المدنية تدعو (4526) متقدمة للوظائف التعليمية للمطابقة

متابعات – فجر

دعت وزارة الخدمة المدنية اليوم الاثنين 4526 متقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ 02/12/1438هـ ويمثلن من تم ترشيحهن مبدئياً للمطابقة لبياناتهن لدى فروع ومكاتب الوزارة، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 21/12/1438هـ وحتى يوم الخميس الموافق 26/12/1438هـ اعتباراً من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءاً مصطحبات معهن ما يأتي:

أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات.

الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل.

الحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب أرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوياً.

الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب أرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة. ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولا عن رغبتها في التوظيف كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.