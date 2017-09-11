أبها تستضيف معرضا عن الأصالة المغربية

متابعات – فجر

استضافت مدينة أبها عاصمة السياحة العربية معرضا عن الموروث المغربي احتوى على عدد من المعروضات الشعبية و خصص جزء منه لبيع المنتجات المغربية الأصيلة .

وبينت المشرفة على المعرض نادية وعامو أنه تم تحويل موقع بفندق قصر أبها بالكامل ليحاكي قصور الأثرياء ومنازل أهالي المغرب ومقتنياتهم وتفاصيل منازلهم، بدءا من الاستقبال بالملبوسات الوطنية وحتى تناول انواع من الحلويات مع الشاي المغربي الشهير فيما خصصت زوايا “كنوز من المغرب” بلمستها العصرية والمطورة وسط مجالس و أرائك من الصناعة المغربية مع أكسسورات وإنارات كريستالية.

و أشارت وعامو إلى أن المعرض يفتح أبوابه للزوار من الرابعة عصرا حتى الحادية عشرة والنصف مساء، لتوفير فرصة لأهالي منطقة عسير للاطلاع والوقوف على الثقافة والحضارة المغربية، مؤكدة أنه سيحقق العديد من النتائج الإيجابية، حيث أن أحد أهم أهدافه فتح باب بحث السبل لتعاون المرأة في عسير، والمشاريع المشتركة التي تخدم المنطقة وتفتح بابا لرائدات ورواد الأعمال.