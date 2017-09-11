سباق تقني بين «مايكروسوفت» و«جوجل» لبناء أذكى خدمات سحابية

متابعات – فجر

لعديد من المزايا بالمقارنة مع الطرق التقليدية لتخزين البيانات، بما في ذلك الأمان الإضافي وزيادة المرونة وتحسين إمكانية الوصول وتخفيض النفقات.

وتعمل شركة ألفابت المالكة لشركة جوجل والرائدة في توفير الخدمات المستندة إلى الخدمات السحابية للشركات في جميع أنحاء العالم، بحيث إنها توفر ميزة إضافية للمستخدمين الذين يشتركون في برنامجها الأساسي، وفقاً لـ”البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وقد كشفت الشركة النقاب خلال مؤتمرها السنوي للمطورين I/O 2017، الذي عقده فريق جوجل في ماونت فيو في كاليفورنيا، عن اختراع جديد من شأنه أن يؤسس للمرحلة الثانية من تطور الخدمات القائمة على السحابة.

ويمكن القول: إن شركة جوجل ليست القطب التقني الوحيد المهتمة في تطوير الذكاء الصناعي من خلال السحابة، حيث تعمل مايكروسوفت اعتباراً من هذه اللحظة على توفير أكثر من عشرين خدمة ذكية مختلفة، مثل التعرف على الصور وفهم اللغة، لكل مشترك في خدمات مايكروسوفت آزور Azure.

وقد كشفت شركة مايكروسوفت بتاريخ 22 أغسطس عن مشروع Project Brainwave الخاص بها للذكاء الصناعي في الوقت الفعلي، حيث يعمل المشروع حول فكرة تطوير سلسلة جديدة من شرائح برمجة البوابات المنطقية القابلة للبرمجة؛ لتشغيل الذكاء الصناعي في الوقت الحقيقي في العديد من مراكز البيانات.

ويعد مشروع Project Brainwave بمثابة منصة تم التنبؤ بها لتكون أكثر قوة وتنوعاً بالمقارنة مع خدمات الذكاء الصناعي الخاصة بشركة جوجل، حيث يبشر الذكاء الصناعي بالنسبة للمصممين والمطورين في جميع أنحاء العالم بأن الثورة القادمة ستكون في مجال تطوير البرمجيات وإنشاء التطبيقات وتصميم المواقع الإلكترونية.