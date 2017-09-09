وزير يمني: الحكومة تعاني عوائق كثيرة بسبب ما خلفته الحرب في ظل ظروف اقتصادية معقدة

متابعات_فجر

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليمني الدكتور حسين باسلامة، ممثل الرئيس اليمني إلى قمة منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا المنعقدة بالعاصمة الكازخستانية استانا :”إن الحكومة اليمنية تعاني عوائق كثيرة بسبب ما خلفته الحرب من دمار شامل في ظل ظروف اقتصادية معقدة”.

وأضاف خلال إلقائه كلمة اليمن أمام القمة أن الحكومة تسعى بكل طاقتها لتجاوز هذه العوائق بدعم من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في كل الجوانب الإنسانية والأمنية والخدماتية.

وأكد الوزير باسلامة موقف الحكومة اليمنية الرافض للحرب التي تسببت بها الانقلابين، وحمل القوى الانقلابية المدعومة من إيران كل المسؤولية التاريخية والقانونية عما آلت إلية الأوضاع في اليمن من سقوط الدولة وانهيار الاقتصاد وتدمير المؤسسات.