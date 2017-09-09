جامعة بيشة تعلن عن وظائف معيدين من خلال المسابقة الوظيفية

متابعات_فجر

أعلنت جامعة بيشة عن توفر عدد من الوظائف على وظيفة معيد، حيث سيتم الإعلان عنها من خلال المسابقة الوظيفية حسب الشروط الموضحة أدناه ، وأشارت الجامعة في إلى أنه من تتوفر لديه الشروط التقديم من خلال الرابط التالي http://ac.commbisha.org وذلك لمدة خمسة أيام تبدأ من تاريخ 21 /12 /1438هـ حتى تاريخ 26 /12 /1438هـ

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة بيشة الدكتور غرم الله العلياني أن شروط التقديم على المسابقة تتضمن أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم من خريجي الأعوام التالية ( 1434/1435هـ ، 1435 /1436هـ ، 1436 /1437هـ ،1437 /1438هـ )، وأن تكون شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها بنفس التخصص بحيث تكون الدراسة بالانتظام وأن لم يسبق له الرسوب في أي مادة في تخصصه.

كما اشترطت الجامعة أن لا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً وأن يكون المتقدم قد حصل على درجة (60) في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى وأن يكون قد اجتياز المقابلة الشخصية، وحصل على درجة (500) في اختبار التوفل أو ما يعادله في اختبارات (STEP او IELTS) خاص لمتقدمي قسم اللغة الإنجليزية ويضاف إلى تلك الشروط الحصول على إعداد تربوي ( لمتقدمي كلية التربية ، واجتياز الاختبارات التي تجريها الأقسام ( إن وجدت ).

وأشار العلياني إلى أن معايير المفاضلة موجودة في موقع جامعة بيشة على الانترنت لمن يرغب في الاطلاع عليها.