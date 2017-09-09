مقتل 4 وإصابة 3 من الشرطة المصرية بإنفجار عبوة ناسفة

متابعات_فجر
قتل أربعة من عناصر الشرطة المصرية وأصيب ثلاثة آخرون اليوم بانفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة أمنية بمدينة العريش شمال سيناء .
وأوضح مصدر أمني مصري في تصريح له أنه جرى تبادل اطلاق النار بين قوات الأمن وعدد من المسلحين بمحيط الانفجار.
متابعات_فجر
قتل أربعة من عناصر الشرطة المصرية وأصيب ثلاثة آخرون اليوم بانفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة أمنية بمدينة العريش شمال سيناء .
وأوضح مصدر أمني مصري في تصريح له أنه جرى تبادل اطلاق النار بين قوات الأمن وعدد من المسلحين بمحيط الانفجار.
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