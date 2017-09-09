“الغذاء والدواء” ترفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الأبقار والأغنام والدواجن من روسيا

متابعات_فجر

رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الحظر المؤقت على استيراد لحوم الفصيلة البقرية والأغنام والماعز والدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها وتجهيزاتها من جمهورية روسيا الاتحادية .

وأوضحت الهيئة في بيان لها على موقعها الالكتروني www.sfda.gov.sa، أن قرارها جاء بناءً على توصية الفريق الفني للهيئة الذي وقف على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة في جمهورية روسيا الاتحادية للسيطرة على مرض الحمى القلاعية ومرض الرعاش ومرض إنفلونزا الطيور، والإجراءات المتبعة للتسجيل والرقابة على منتجات تجهيز لحوم الفصيلة البقرية والأغنام والماعز والدواجن.

إلى ذلك، حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتاً استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من إقليم (XAYSOMBOUN SPECIAL REGION) وإقليم (CHAMPASAK) في جمهورية لاو الديموقراطية (لاوس)، ومن إقليم بامبانغا (PAMPANGA) في جمهورية الفلبين، بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة فيها .

وأوضحت الهيئة أن قرار الحظر المؤقت جاء بناءً على تقرير التبليغ الفوري الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، الذي يفيد بظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة من عترة (H5N1) في إقليم (XAYSOMBOUN SPECIAL REGION) وإقليم (CHAMPASAK) في جمهورية لاو الديموقراطية (لاوس)، وظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة من عترة (H5) في إقليم بامبانغا في الفلبين.

واستثنت الهيئة من الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في كل من جمهورية لاو الديموقراطية (لاوس) والفلبين ، على أن يستمر الحظر المؤقت لحين استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية هناك .