وزير خارجية البحرين :”الاستعطاف والتباكي واللطم لا يفيد بشيء”

متابعات-فجر:

أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الإثنين، في جنيف لا توحي بأن الدوحة تريد حل أزمتها مع جيرانها.

وقال الشيخ خالد بن أحمد في تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر إن “لغة وزير خارجية قطر في جنيف لا توحي بأي رغبة في حل أزمة قطر، بل وبكل أسف، تعيد نفس الكلام الممل المكرر”.

وتابع أن “الاستعطاف والتباكي واللطم لا يفيد بشيء، خصوصاً إن كان ليس له أساس، المطلوب موقف جدي من قطر فيه مواجهة مع النفس وإصلاحها قبل مواجهة الآخر”.

وختم بقوله “نعم نريد حل جدي ومضمون يلبي مطالبنا العادلة ولا يعود بنا بعد حين إلى الوراء، ولا نريد حل (طاح الحطب) و(الله يهداكم) فالله يهدي من يشاء”.