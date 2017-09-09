شرطة الرياض : القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بتكسير أجهزة سحب آلي

متابعات-فجر:

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها.

فقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بدراسة البلاغات المتعلقه بجرائم محاولة تكسير أجهزة السحب الآلي التابعه للبنوك المحلية بقصد سرقتها و تشكيل فريق عمل على قدر عالي من الكفاءه و اتخاذ جملة من الإجراءات البحثية الكفيلة بالإطاحة بالجناة و رصد المواقع المحتمل تعرضها للاعتداء و وضعها تحت المراقبة المستمرة

و بتوفيق من الله تم ضبط ثلاثة مواطنين ( جميعهم في العقد الثالث من العمر) في كمين محكم متلبسين في محاولة لتكسير احد أجهزة السحب الآلي

و بسماع أقوالهم أقروا جميعاً بارتكابهم ( ٣٤ ) محاولة اعتداء على أجهزة السحب الآلي و تكسيرها بقصد سرقتها خمسة منها فقط تم قيد بلاغات بشأنها لدى مراكز الشرط و ( ٢٩ ) محاولة لم يتم الابلاغ عنها من قبل ادارات الأمن و السلامة في البنوك المعنيه ، و جاءت اقوالهم مطابقه لما هو ثابت في التسجيلات بواسطة كميرات المراقبه .

جرى ايقافهم و اشعار فرع النيابه العامه

بمنطقة الرياض لاكمال اللازم نظاما بحقهم حسب الاختصاص .