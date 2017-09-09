مورينيو: استدعاء المدافعين سمولينج وليندلوف

متابعات-فجر:

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، إن المدافعين كريس سمولينج وفيكتور ليندلوف، سيظهران مع الفريق عندما يستضيف بازل السويسري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.

ويمضي المدافعان إيريك بيلي وفيل جونز، اللذان لعبا ضمن التشكيلة الأساسية في مباريات يونايتد الأربع حتى الآن، بالدوري الإنجليزي الممتاز، عقوبة إيقاف من الاتحاد الأوروبي.

وساعد هذا الثنائي يونايتد على الخروج بشباك نظيفة 3 مرات متتالية في الدوري الممتاز، قبل أن تنتهي بدايتهم المثالية للموسم بالتعادل 2-2 مع ستوك سيتي، السبت.

وأبلغ مورينيو الصحفيين “جونز يقدم عروضا رائعة”، وتابع “ربما يعاني من إجهاد بعد خوض مباراتين متتاليتين مع المنتخب الوطني، ولذلك سيكون من الجيد الحصول على راحة الثلاثاء، ما يمنح سمولينج وليندلوف فرصة لخوض المباراة في دوري الأبطال”.

وسيلعب سموليند وليندلوف إلى جوار بعضهما لأول مرة منذ خسارة يونايتد 2-1 أمام ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبية الشهر الماضي.