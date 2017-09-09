إغلاق مركزاً تموينياً لبيعه عصيرات مجهولة المصدر بهدا الطائف

متابعات_فجر

أغلقت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الهدا الفرعية مركز تموينات لبيع المواد الغذائية على طريق الهدا الدائري ، ضبط بداخله عدداً من المخالفات ومنها بيع عبوات من عصيرات الفواكه مجهولة المصدر يتم بيعها على أنها عصائر طبيعية وطازجة، إضافة إلى ضبط عدد من المخالفات الأخرى كتدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين وعرض مياه معدنية تحت أشعة الشمس جعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية يأتي في إطار ضبط المخالفات وتصحيحها وإلزام المخالفين بتطبيق الاشتراطات الصحية والحفاظ على صحة المستهلك .