إنطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رشاقة في الرياض

متابعات-فجر

أعلنت الصحة في الرياض عن عزمها تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة خفض معدلات السمنة مطلع العام الدراسي الجديد ، وكشفت عن نتائج المرحلة الأولى لمبادرة خفض معدلات السمنة لدى طلاب وطالبات المدارس بالرياض والتي تم تدشينها من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم شهر فبراير من العام ٢٠١٧ مطلع الفصل الدراسي الثاني حيث تم إجراء المبادرة في ١٦٠ مدرسة بنين وبنات حكومية وأهلية ، وربطها بأقرب مركز صحي ، وتم قياس الوزن والطول وحساب مؤشر كتلة الجسم لأكثر من ٥٠ ألف طالب وطالبة وعمل محاضرات تثقيفية عن أهمية الغذاء المتوازن والنشاط البدني والتوعية بأضرار السمنة من قبل أطباء وطبيبات المراكز وتحويل الطلاب والطالبات ممن يعانون من السمنة للمراكز الصحية لبدء العلاج المناسب.

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