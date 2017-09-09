رئاسة الحرمين الشريفين تودع ضيوف الرحمن بالهدايا

متابعات_فجر

قام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم ، بتوديع ضيوف الرحمن ، وتقديم الهدايا لهم, وذلك ضمن فعاليات حملة (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) في موسمها الخامس.

وأكد معاليه على حرص ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أيدها الله – للحرمين الشريفين وقاصديها من ضيوف الرحمن .

من جانبهم عبر حجاج بيت الله الحرام عن سعادتهم وشكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على الخدمات والجهود المباركة التي قدمت لهم وأسهمت في تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وأمان.