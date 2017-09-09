خلطات سحرية بالشوفان تعيد النضارة لبشرتك سريعاً!

متابعات_فجر

يعتبر الشوفان من أبرز العناصر المفيدة التي توفّر للجسم الكثير من الإفادة بسبب احتوائه على الفيتامينات، المعادن وكمية كبيرة من لألياف. ولكن الشوفان ليس مفيد فقط للصحّة، بل له العديد من الاستخدامات الجمالية كما سترين في هذه الخلطات التي نعرضها لك لتستعيدي نضارة وجهك.

خلطة الشوفان

لتحضير هذه الوصفة التي تعتبر مفيدة جداً على صعيد الحفاظ على جمال الوجه، ما عليك سوى أن تمزجي ملعقة طعام من دقيق الشوفان مع ربع كوب من الماء الدافئ. أتركي المكوّنين على حدة لمدة 15 دقيقة، إلى أن تحصلي على عجينة ليّنة وطريّة. ومن ثم دلّكي بشرتك يومياً لمدة 5 دقائقق، ما يزيد من إحتمال الحصول على بشرة خلابة ورائعة.

خلطة الشوفان والحليب

هذه الوصفة التي تعتبر أساسية للحصول على بشرة خالية من الشوائب المشاكل الجمالية، وفي هذا الشأن، إن كنت ترغبين بتحضير هذه الوصفة، قومي بمزج كوب من الحليب الفاتر، مع ملعقة كبيرة من الشوفان، وامزجي جيداً إلى أن تتجانس المكوّنات. ثم إستعيني بالقليل منها على البشرة ودلّكي بشرتك بها بحركات دائرية لمدة 5 دقائق حتى تتشرب البشرة هذا المزيج. ثم اغسلي بشرتك بالماء البارد أو الفاتر.

خلطة الشوفان وبيكوربونات الصودا

إن كنت ترغبين بالحصول على بشرة مشرقة وملفتة، قومي بتحضير وصفة الشوفان وبيكربونات الصودا، حيث تعمل هذه الوصفة عمل المقشر للبشرة والتخلّص من الشوائب. بعد مزج كوب من الماء مع ملعقتين من الشوفان وملعقتين من بيكربونات الصودا. ثم افركي بها وجهك لمدة 5 دقائق، قبل غسل البشرة بالماء الفاتر أو الماء البارد.

خلطة الشوفان والخيار

المزيج بين الخيار والشوفان يعتبر من الأمور التي تحكمهم في كثير من الأحيان، وفي هذا الموضوع، ما عليك سوى أن تمزجي ملعقتين من معجون الخيار مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وملعقة من زيت الأرغان، وملعقتين من دقيق الشوفان وملعقة صغيرة من الحليب. بعد أن تتجانس هذه المكونات في ما بينها، قومي بتطبيقها على الوجه لمدة 10 دقائق، ثم اغسليها بالماء الفاتر.