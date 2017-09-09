أوكرانيا تمنع رئيس جورجيا السابق من دخول أراضيها

متابعات_فجر

منعت السلطات الأوكرانية رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي من العبور إلى داخل أراضيها من جهة بولندا خلال محاولته دخول البلاد لاستعادة الجنسية الأوكرانية التي سحبت منه بقرار من الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو.

وقال ساكشفيلي للصحافيين عند معبر ميديكا الحدودي “لقد فعلوا ذلك ضد كل القوانين، ما الذي يحدث هنا!”، مضيفًا “نأمل أن يكون لا يزال باستطاعتنا الوصول إلى هناك”.

وأبلغ حرس الحدود الأوكرانيين ساكشفيلي بحضور مجموعة من الصحافيين أنه ممنوع من الدخول لأسباب أمنية، مشيرين إلى أن المنطقة حول المعبر “مزروعة بالألغام”.