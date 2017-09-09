وصول 240170 حاجا إلى المدينة المنورة

متابعات_ فجر

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة القادمين من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعد أن أدوا مناسك الحج لهذا العام 1438هـ، 170ر240 حاجا وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة.

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة, أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة أمس 222ر24 حاجا، فيما غادرها 136ر24 حاجا, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 931ر78 حاجا ، مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية البنغلاديشية وعددهم 785ر14 حاجا, بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 219ر161 حاجا مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ وعددهم 893ر112 حاجا .