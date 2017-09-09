أسباب الإصابة بمرض “السكري” وطرق الوقاية منه

متابعات – فجر :

مرض السكري من أمراض العصر المنتشرة فى العالم كله ، و تحدث الإصابة بالسكري نتيجة لعدة عوامل وراثية و بيئية ، و في حالة وجود إصابة بالسكري لدى أسرتك قد يتبادر إلى ذهنك العديد من الأسئلة مثل ما هي عوامل الخطورة للإصابة بمرض السكري ؟ وهل يوجد طريقة لكي أحمي نفسى من الإصابة بمرض السكري ؟ عوامل الخطر للإصابة بـ مرض السكري : العوامل التي تزيد من فرص حدوث مرض السكري من النوع الأول وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري من النوع الأول . عوامل بيئية مثل التعرض لبعض الفيروسات ، و يعتقد أنها من أسباب الإصابة بمرض السكري من النوع الأول . وجود بعض الأجسام المضادة للسكري يزيد من فرص الإصابة . بعض العوامل الغذائية قد تلعب دورا في حدوث مرض السكري مثل : انخفاض نسبة فيتامين د ، و استخدام الحبوب الكاملة و حليب الأبقار للأطفال قبل عمر الـ 4 أشهر . عوامل جغرافية حيث تزداد الإصابة في بعض البلدان مثل فنلندا و السويد . العوامل التي تزيد من فرص حدوث مرض السكري من النوع الثاني زيادة الوزن تؤدي لزيادة فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ، حيث تعمل الخلايا الدهنية على حدوث مقاومة من الجسم للأنسولين . اقرأ أيضا : الأنسولين ودوره فى علاج السكري قلة النشاط الرياضى و الخمول من العوامل التي تؤدي لحدوث السكري من النوع الثاني . بعض الأعراق أكثر عرضه للإصابة مثل : الهنود ، و اللاتينين ، و الآسيويين . وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني . كبر السن ، حيث تزداد فرص الإصابة بالسكري من النوع الثاني مع التقدم في العمر . الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض لدى السيدات . الإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن ( أكثر من 140/90 ) . ارتفاع نسبة الكوليستيرول و الدهون الثلاثية في الدم . العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بسكري الحمل الإصابة بسكري الحمل أثناء حمل سابق . ولادة طفل ميت . ولادة طفل يزن أكثر من 4 كجم . زيادة الوزن قبل حدوث الحمل . إصابة أحد أفراد الأسرة بالسكري ( أحد الأبوين أو الأخوة ) . الفحوصات اللازمة لحماية نفسك من الإصابة بمرض السكري هناك بعض الفحوصات التي يوصي الأطباء بإجرائها لمن هم عرضة للإصابة بمرض السكري ، وتشمل : اختبار نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام ، و النسبة الطبيعية تكون بين 70 ل 110 مليجرام / ديسيليتر . اختبار نسبة الهيموجلوبين A1C . اختبار تحمل الجلوكوز : إذا كانت النسبة بين (140-200 مليجرام /ديسيليتر ) فهذا يعني أن الشخص معرض للإصابة بمرض السكري ، و يفضل إجراء التحليل كل 3 سنوات . إذا كانت النسبة أقل من 140 مليجرام / ديسيليتر فهذا ينفي حدوث الإصابة بمرض السكري . إذا كانت النسبة أكثر من 200 مليجرام / ديسيليتر فهذا يعني الاصابة بمرض السكري . إذا كانت نتيجة الفحوصات سلبية ينصح باعادة الفحوصات مرة أخرى كل 3 سنوات. كيف أحمي نفسي من الإصابة بمرض السكري ؟ بالنسبة لمرض السكري من النوع الأول فلا يمكن منع حدوثه فهو خليط من عوامل وراثية و بيئية . بالنسبة لمرض السكري من النوع الثاني و سكري الحمل فهناك بعض النصائح التي قد تساعد على منع حدوث الإصابة و تشمل : تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ، و نسب أقل من الدهون و السكريات ، كما يفضل التركيز على تناول الخضروات و الفواكه الطازجة و كذلك تناول الحبوب الكاملة . ماذا تأكل لتقلل نسبة الكوليسترول فى دمك؟ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، حيث يفضل ممارسة المشي لمدة نصف ساعة يوميا ، و من الممكن أيضا ممارسة السباحة أو ركوب الدراجات . الحصول على وزن مثالي فعند فقدان 7 % من الوزن الزائد تقل فرص الإصابة بداء السكري .