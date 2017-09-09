الطيران العراقي يقصف مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي بقضاء القائم

متابعات – فجر :

أفاد بيان عسكري عراقي، أمس الأحد، بأن الطيران العراقي شن غارات جوية استهدفت مواقع ومعامل لتصنيع العبوات الناسفة تابعة لتنظيم داعش في قضاء القائم في محافظة الأنبار أقصى غربي العراق.

وذكر بيان عسكري لخلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة، أنه “وفقاً لمعلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، نفذ صقور القوة الجوية عدة ضربات جوية أسفرت عن تدمير مخزن للأسلحة والعتاد ومقر تجمع لقيادات عصابات داعش الإرهابية ومستودعين اثنين لخزن الأسلحة ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة، كما تم تدمير وكر لإرهابيي داعش من الجنسيات الأجنبية وقتل العشرات منهم وتدمير عدد كبير من الأسلحة والاعتدة في قضاء القائم غرب الأنبار”.

وتخطط القوات العراقية لشن عملية عسكرية لتحرير مناطق القائم وراوة وعانه من سيطرة داعش أقصى غربي العراق.