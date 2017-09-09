إخلاء مقر اجتماع لمؤتمر نقابات العمال البريطانية إثر تهديد بوجود قنبلة

متابعات – فجر :

قالت الشرطة البريطانية إنه تم أمس الأحد إخلاء فندق ومركز مؤتمرات قريب على الساحل الجنوبي لانجلترا حيث يعقد مؤتمر نقابات العمال البريطانية مؤتمره السنوي بسبب تهديد بوجود قنبلة. وأضافت الشرطة أن غراند هوتيل في برايتون حيث قُتل خمسة أشخاص في تفجير للجيش الجمهوري الإيرلندي خلال مؤتمر لحزب المحافظين عام 1984 تلقى اتصالاً هاتفياً من مجهول، أمس الأحد، بوجود قنبلة في المبنى. وتم أيضاَ إخلاء مبنى برايتون سنتر القريب حيث يعقد مؤتمر نقابات العمال البريطانية اجتماعه، حيث من المقرر أن يعقد حزب العمال المعارض مؤتمره السنوي في وقت لاحق من الشهر الجاري.وقالت شرطة ساسكس في بيان: “تجري عمليات تفتيش واستجواب شاملة للتأكد بأسرع ما يمكن ما إذا كان الاتصال صحيحا أم لا.”خبراء المفرقعات العسكريون متواجدون في إطار عملية البحث. لم يتم العثور على أي شيء غير عادي في الوقت الحالي”.