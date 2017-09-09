” ترامب” يعلن ولاية فلوريدا الأمريكية منطقة كوارث كبرى

متابعات – فجر :

قال ريك سكوت، حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب وافق على إعلان الولاية منطقة كوارث كبرى لمساعدتها في التعافي من الإعصار إرما.

ويسمح الإعلان بتوجيه أموال اتحادية للولاية لمساعدة الوكالات المحلية والاتحادية على القيام بمهامها.

ولم يدلِ البيت الأبيض ببيان حتى الآن عن إعلان ترامب.

ووصف دونالد ترامب، ليل الأحد، إن الإعصار إرما “وحش كبير” سيكلف الكثير من المال، لكنه أوضح أن الحكومة الاتحادية تركز على إنقاذ الأرواح.

وقال لدى عودته إلى البيت الأبيض بعد قضاء عطلة في كامب ديفيد بولاية ماريلاند “الأخبار السيئة هي أنه وحش كبير بعض الشيء”.

وأثنى ترامب على تعامل الوكالات الاتحادية مع العاصفة، وقال “سوف نذهب إلى فلوريدا قريبا جدا”.

كان مايك بنس، نائب الرئيس، قال في وقت سابق إن ترامب وجه كل الموارد الاتحادية للمساعدة في مواجهة الإعصار الذي يضرب ساحل فلوريدا، مشيرا إلى أن أحدث إفادات عن العاصفة سببت للرئيس قلقاً كبيراً.

وقال ترامب للصحفيين عقب ترؤسه في البيت الأبيض اجتماعاً ضم مسؤولين في أجهزة الأمن الداخلي وإدارة الحالات الطارئة “سأذهب إلى فلوريدا قريباً جداً”، مضيفاً “الآن نحن قلقون على الأرواح وليس على الكلفة”.