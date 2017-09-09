القبض على خلية إرهابية في محافظة شبوة اليمنية

متابعات – فجر :

ألقت شرطة محافظة شبوة اليمنية اليوم القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال لقيادات الدولة بالمحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مدير شرطة شبوة العميد عوض مسعود الدحبول قوله ” إن وحدة أمنية داهمت مساء أمس في مدينة عتق وكر الخلية التي يتزعمها أحد أخطر العناصر الإرهابية والمطلوبة أمنيا ويدعى سلطان أحمد ورزان والمكنى بأبو حذيفة، وتم إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين بعد تبادل عملية إطلاق النار معهم وإصابة زعيمهم ” أبو حذيفة” في قدمه، وإصابة آخر من أفراد الخلية”.

وكشف مدير شرطة شبوة عن مسؤولية الإرهابي أبو حذيفة في جريمة مقتل رجال النقطة الأمنية بمديرية رضوم نهاية شهر يناير الماضي، مؤكداً أن أجهزة الأمن تواصل تتبعها لبقية عناصر الخلية الإرهابية وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزائه العادل.