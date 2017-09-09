” دياز الجمهور أهم سلاح نملكه غداً “

منصور الشمري – الرياض – فجر

بدأ دياز في بداية المؤتمر بمباركة للشعب السعودي تأهل الأخضر لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018

وعن مباراة الهلال والعين ذكر المدرب الأرجنتيني رامون دياز غدًا مباراة هجومية من الفريقين رغم أن التعادل السلبي سيمدّ من عمر المباراة ولن يقصي أحدآ من الثنائي مُشددًا على أن حضور الجمهور الهلالي هو أهم سلاح يملكه الهلال بالغد وقال سنبحث عن الفوز وحده لحسم بطاقة التأهل لأن التعادل لن يكون كافيًا ولدينا الكثير من الحلول لتحقيق الفوز وأهم تلك الحلول هي الحضور الجماهيري

و كشف الحارس الدولي السعودي عبدالله المعيوف عن تكتيك الهلال بالبطولة الآسيوية وتعامله فيها خطوة بخطوة مُبديًا تمنيه بألا يتأثر الهلال بالغيابات التي سيُعاني منها غدًا وأن ينجح في الفوز والتأهل لنصف النهائي وقال المعيوف أتمنى أن نظهر بمستوى مُشرّف يعكس حجم استعداداتنا لهذه البطولة كما أتمنى ألا نتأثر بالغيابات وننجح في تحقيق نتيجة إيجابية تمر بنا للدور المقبل .

وأما عن المدرب العين الكرواتي زوران ماميتش الذي قلل من أهمية الغيابات الهلالية الكبيرة والمتعددة في مباراة الغد إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا مُشددًا على أنه سيُغلق مناطقه جيدًا ولن يمنح لاعبي الهلال أي مساحات خلال المباراة

وأكد نحن مُطالبون بتقديم الأداء الكبير وإظهار روحنا القتالية وتركيزنا العالي طوال المباراة ولن نمنح أي فرصة لأصحاب الأرض للاستفادة من المساحات بين خطوطنا غدًا الشوط الثاني والأخير بيننا وبين الهلال في مواجهة ربع النهائي الآسيوي وهدفنا نتيجة قوية تضمن لنا التأهل لنصف نهائي البطولة القارية مع كل التقدير والاحترام للهلال

بعد ذلك ذكر صانع الألعاب الدولي الإماراتي وقائد نادي العين عمر عبدالرحمن أتينا للرياض من أجل الفوز على الهلال والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، ولتحقيق هذا الشيء سيتعيّن علينا إظهار أفضل ما لدينا وتقديم المستوى القوي مع كامل الاحترام لطموحات وقدرات الفريق الهلالي