تقنية الجوف تطلق برنامج تأهيل المدربين الجدد

متابعات – فجر

أعلنت الكلية التقنية بالجوف عن انطلاق برنامج تدريبي يهدف إلى تأهيل المدربين الجدد و الذي أتى بالتزامن مع حفل الاستقبال و معايدة منسوبي الكلية، حيث يشتمل البرنامج على تنظيم عددٍ من الدورات التدريبية التخصصية و العامة على مدى أسبوعٍ كامل ، بالإضافة إلى التدريب على الحقائب التدريبية و المعامل والورش الإلكترونية و التعريف بالأقسام التخصصية .

و يركز البرنامج في المقام الأول على التعريف بمفهوم الانتماء المؤسسي و أساسيات التدريب و إعداد الأهداف و التعامل الأمثل مع المتدربين و إدارة القاعة التدريبية و كيفية التعامل مع وسائل التدريب الحديثة والمحتويات التدريبية بالإضافة إلى تنمية فن الإلقاء و استراتيجيات تنفيذ البرامج ثم ينتقل لإدارة العملية التدريبية ويختتم ببرنامج تنمية المهارات القيادية .

هذا و بين المهندس محمد الوشيح عميد الكلية أن البرنامج يهدف إلى تقديم عددًا من الخدمات التدريبية المميزة و المتوافقة مع الاحتياج التدريبي للكلية وفق معايير الجودة التدريبية والاستراتيجية الواضحة.

و أضاف الوشيح أن الكلية تسعى لإكساب المشاركين خبرة تدريبية وتقنية سريعة الى جانب التعريف بأقسامهم في زمن قياسي قبل بدء التدريب الفعلي وفي ضوء ذلك قامت الكلية مؤخرًا على المضي في برنامج تأهيل المدربين الجدد والذي يعد امتداداً لتوجهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالعمل على زيادة تأهيل المدرب الذي يمثل الركيزة الأساسية لنجاح العملية التدريبية.

كما أوضح الوشيح أن الكلية في هذا الفصل التدريبي طبقت أحدث وأسرع الأساليب التدريبية لتهيئة المدربين الجدد والتي تشتمل على مرحلتين متوازيتين من التدريب على رأس العمل وهما البرامج التدريبية العامة و التخصصية القصيرة ، و برامج التدريب و التعريف بالأقسام التخصصية.

الجدير بالذكر بأن البرنامج انطلق يوم الأحد التاسع عشر من شهر ذي الحجة لعام 1438هـ بتنفيذ أول برنامج بعنوان “الانتماء المؤسسي وأخلاقيات المهنة” و الذي قدمه عميد الكلية المهندس محمد الوشيح تلاه برنامج “الجودة الشاملة ومؤشرات أداء العملية التدريبية” قدمه الأستاذ حاتم الرديني رئيس وحدة الجودة بالكلية ، وقد لاقت البرامج تفاعلاً كبيرًا و استفادةً من الحضور .