2400 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين يعودون إلى أوطانهم

واس – فجر

غادر 2400 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج يمثلون أكثر من (80) دولة حول العالم، المدينة المنورة عائدين إلى أوطانهم، بعد أن أدوا مناسك الحج، وزاروا المسجد النبوي بكل يسر وسهولة واطمئنان.

وكان في وداع الضيوف، لدى مغادرتهم مقر إقامتهم في المدينة المنورة، الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن مدلج المدلج، وعدد من المسؤولين والقائمين على البرنامج، ومن المقرر أن تكتمل مغادرة بقية ضيوف خادم الحرمين الشريفين المملكة إلى بلادهم، يوم الثلاثاء القادم، حسب جدول رحلاتهم.

وقد سأل الضيوف الله – تعالى- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خير الجزاء فقد مكنهم، بعد الله تعالى، من أداء مناسك الحج، وأن يجعل ذلك في ميزان أعماله، معربين عن سرورهم بما لمسوه منذ وصولهم إلى مكة المكرمة من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والخدمات المتميزة، وبما شاهدوه من مشروعات عملاقة في الحرمين الشريفين، مبدين شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تنفذ البرنامج، وفي مقدمتها معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، وجميع من شارك في تهيئة أمورهم، مشيدين بالجهود الكبيرة والخدمات والتسهيلات التي يسرت لهم القيام بمناسكهم وعباداتهم.

ونوّه الضيوف بمنظومة الخدمات المتكاملة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي كان لها أكبر الأثر في إتمامهم مناسكهم وتمتعهم برحلة حج طيبة.

يُذكر أن ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذين جاوز عددهم هذا العام (5000) ضيفاً من مختلف دول العالم، بعد أن أدوا مناسك الحج قاموا – خلال زيارتهم المدينة المنورة التي استمرّت خمسة أيام- بأداء الصلوات في المسجد النبوي الشريف، والسلام على الرسول – صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه الكريمين، كما صلّوا في مسجد قباء، وزاروا شهداء أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتقاهم كذلك فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالله البعيجان.