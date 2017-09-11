مصادر لفجر : إصدار أوامر صرف بدلات الصحة بأثر رجعي خلال هذا الأسبوع

مشعل الغانم – الرياض – فجر :

أكدت مصادر لصحيفة فجر أن إدارة الاستحقاقات بوزارة الصحة تعكف على إنهاء الإجراءات المتعلقة بإصدار أوامر صرف البدلات التي أمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة صرفها بأثر رجعي واستمرار صرفها لمستحقيها.

ومن المتوقع أن تنهي الصحة أوامر الصرف خلال هذا الأسبوع لبعض المناطق حسب المصدر.

وذكر المصدر أن الصحة حريصة على صرف البدلات بأثر رجعي، في الوقت الذي تزايدت فيه مطالبات وتساؤلات منسوبي الصحة المستحقين لتلك البدلات حول موعد صرفها.

يأتي ذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم ، بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) في الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة للعام الماضي، والذي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها وإعادتها إلى ما كانت عليه.

وتضمن الأمر الملكي تعديل البند الثاني من الأمر الملكي، بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ليكون بأثر رجعي.