الجبير يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الروسي

واس – فجر

عقد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بجدة اليوم جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف.

وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات في المنطقة، والتأكيد على محاربة التطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة.

حضر جلسة المباحثات مدير إدارة الشؤون الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد ، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، ومدير عام فرع وزارة الخارجية في مكة المكرمة السفير جمال بالخيور، فيما حضره من الجانب الروسي سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف والوفد الرسمي المرافق لوزير الخارجية الروسي.