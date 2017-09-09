ضبط 4 طن من العرق المسكر في وادي بيش

متابعات – فجر

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في مركز شرطة محافظة بيش من ضبط مصنع متكامل للعرق المسكر شرق وادي بيش عثر به على كميات كبيرة من العرق المسكر بلغت أربعة طن وكافة الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

وتأتي عملية الضبط إنفاذا لتوجيهات سعادة مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني القاضية بتتبع مصنعي ومروجي الخمور ودرء خطرهم عن المجتمع.

يشار إلى أن عملية الضبط جاءت بعد مسح أمني لأكثر من موقع بوادي بيش والتنسيق مع المصادر السرية.

من جهته، قدم مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره لرجال الأمن على هذا الإنجاز مطالبا بمضاعفة الجهود كما أشاد بتعاون المواطنين في كل ما يتحقق من إنجازات مقدما شكره للجميع.