إنتر ميلان يهزم سبال ويزاحم يوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي

وكالات – فجر

لحق فريق إنتر ميلان بنظيره يوفنتوس المتصدر بعد فوزه الصعب على ضيفه سبال بهدفين دون رد اليوم في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم .

وانتظر الإنتر حتى الدقيقة 27 لافتتاح التسجيل عن طريق هدافه الأرجنتيني ماورو إيكاردي من ركلة جزاء تطلبت الاستعانة بتقنية الفيديو لمدة خمس دقائق بعد ارتكاب فرانشيسكو فيكاري خطأ ضد البرتغالي جواو ماريو واحتساب الحكم في البداية ركلة حرة.

ورفع إيكاردي رصيده الشخصي إلى خمسة أهداف في ثلاث مباريات متساويا مع مواطنه باولو ديبالا لاعب وسط يوفنتوس في صدارة ترتيب الهدافين.

وبرغم الهدف، صمد سبال الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه في دوري النخبة، حتى الدقيقة 87 حيث أكد الكرواتي إيفان بيريسيتش فوز رجال المدرب الجديد لوتشانو سباليتي القادم من روما بهدف ثان رائع بعد تمريرة عرضية من دانيلو دامبروزيو تابعها هوائية بيسراه تحت العارضة.

ورفع الإنتر رصيده إلى 9 نقاط ، وأصبح على بعد هدف واحد من فريق يوفنتوس الذي افتتح الجولة أمس السبت بالفوز على كييفو 3-صفر.